Alle schakels op groen en toen?

De buren sturen mij een appje, ‘of ik ook geen stroom heb?’ Een algemene storing dus. Nadat de netbeheerder is geïnformeerd is is er weinig meer te doen. Ik installeer me op de bank met een paar tijdschriften, eigenlijk best leuk. Ook google ik even, op zoek naar een mededeling over hoe lang de situatie gaat duren. Dan begin ik te twijfelen over mijn actie in de groepenkast. Ik leer dat rood aan is en groen uit. Ik schakel dus alles weer in. Na zo’n twee uur hoor ik de koelkast en de vriezer aanslaan.