‘Als je de wereld bestuurt met slopersogen...’

OPINIE ‘Minder verkeersdo­den? Zorg dat er genoeg van deze experts zijn’

Het aantal verkeersdoden was in veertien jaar niet zo hoog als nu in Nederland. Overijssel is een van de grootste stijgers met 63 verkeersdoden vorig jaar, bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor (34). Ingenieur en docent Kas van ’t Loo wijst op een opmerkelijke oorzaak.