‘Als jij boer wil worden, moet je Rechten in Leiden gaan studeren’

Opinie Provincie Gelderland, we worden ingehaald, dus maak meer werk van waterstof

7:09 Zet waterstof beter op de kaart in Gelderland, dat is in het kort waar bureau Infram in 2018 voor pleitte. Nu, twee jaar later, zie je in Drenthe, Groningen en Zuid-Holland allerlei initiatieven, maar blijft het in Gelderland stil, ziet Statenlid Hans van Ark (CDA). ,,Het wordt hoog tijd dat ook onze provincie vol gaat inzetten op waterstof.’’