‘Bewegen vermindert risico op kanker enorm, maar we horen er niks over’

Het is zorgelijk om te lezen dat het aantal nieuwe gevallen van kanker in Nederland jaarlijks met 2 procent stijgt ('Meer kankerdiagnoses dan ooit', AD 3-2), en dat dit - door diverse corona gerelateerde oorzaken - in 2021 zelfs een toename van 10 procent betekent ten opzichte van 2020. 124.000 nieuwe kankerpatiënten in Nederland zijn er veel te veel, temeer daar een groot deel hiervan te voorkomen is door een gezondere leefstijl.