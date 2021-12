Bezetter gemeentehuis Zeewolde schrijft open brief: ‘Opa, wat deed jij om datacentrum tegen te houden?

Ik deed afgelopen maandag mee aan de bezetting van uw gemeentehuis. Nog nooit ben ik (62) burgerlijk ongehoorzaam geweest. Het begon met een uitlegfilmpje op de NOS- nieuwssite waarin de klimaatverandering werd toegelicht. Dat maakt duidelijk dat als we binnen twintig jaar de opwarming niet enorm tegengaan, we het tipping-point bereiken. De natuur is dan zo ontregeld dat de aarde verder opwarmt en het proces door mensen niet meer te keren is. Wat kan ik mijn kleindochters van twee en vier jaar antwoorden over twintig jaar als ze vragen ‘Wat deed jij opa?’ Ze antwoorden dat ik geen vlees meer at, elektrisch reed en zonnepanelen had, maar dat ik grote bedrijven en de overheden hun gang liet gaan?