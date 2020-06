Bijna 1800 mensen hebben een mening over de tweet van de burgemeester van Harderwijk

Een derde van de deelnemers vindt dat burgemeester Van Schaik over dit onderwerp moet kunnen tweeten en nog eens 22% van de deelnemers zegt dat het moet kunnen ‘omdat we in een vrij land leven en iedereen overal een mening over mag hebben’.

Terughoudendheid

In totaal 47% van de deelnemers aan de poll had meer terughoudendheid verwacht. In totaal 25% schaart zich achter de stelling ‘Nee, een burgemeester moet boven de partijen staan. Hiermee zou hij de discussie kunnen sturen’ en 22% zegt: ‘Als je weet dat iets gevoelig ligt dan moet je er geen tweet over maken, want daarin ontbreekt gauw de nuance’. Daarmee zijn de voor- en tegenstanders dus vrij gelijkelijk verdeeld bij dit onderwerp.