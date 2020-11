Black Friday op woensdag, ze proberen ons te hersenspoelen

Onze tv gaat binnenkort, na twaalf jaar trouwe dienst, met pensioen. Het was indertijd een van de eerste 'smart-tv's'. Hij is niet stuk, maar wat in 2008 nog smart was, is nu achterlijk. Dat is met meer dingen zo. Er moet dus een slimmere komen. Daarvan stonden er een heleboel bij de Mediamarkt. Sommige zo groot dat ik er een muur van de kamer voor zou moeten slopen om nog op een afstand tv te kijken waarbij ik niet knettergek zou worden.