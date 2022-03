‘Boer en natuurbeschermer elkaars grootste tegenstanders? Werk juist samen!’

In een dichtbevolkt land als het onze levert de besluitvorming over grondgebruik dilemma’s op. Meer woningbouw en het uitbreiden van zonne- en windmolenparken leidt tot minder agrarisch land. De uitbreiding van het industrieterrein in Elburg leidt tot een verkleining van de eeuwenoude polder Oldebroek. Onze infrastructuur dijt uit. Nederland tekent een klimaatverdrag, maar wil vliegveld Lelystad openen. We hebben al een hoge uitstoot aan CO2 en een uitdaging qua stikstof. De recreatie in natuurgebieden is enorm en met de grondgebonden biodiversiteit gaat het slecht.