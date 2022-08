‘Boeren bestreden succesvol de zure regen: geef ze ook de ruimte bij stikstof-aanpak’

Eind vorige eeuw hadden we last van zure regen. De industrie, de auto’s, de koelkasten en spuitbussen mochten geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Was daarmee de zure regen opgelost? Niet voor de boeren, die moesten extra kalk strooien om weer balans in de grond te krijgen. In de natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur deed men dat echter niet. Tot op de dag van vandaag zie je de verziekte overblijfselen van de zure regen in de natuurgebieden liggen. De natuur ruimt dat op den duur wel op, maar is daardoor wel belast en verzwakt.