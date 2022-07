‘Boeren, zoek perspectief binnen de ondernemersfamilie, begin bijvoorbeeld een agrarische kinderopvang’

Nu de discussie over stikstofreductie een hoogtepunt heeft bereikt wordt er veel gesproken over perspectief voor de agrarische sector. Nederlandse agrarische ondernemingen zijn innovatieve en hoogproductieve koplopers in de wereld. Verdere specialisatie, schaalvergroting, rationalisering en automatisering van de Nederlandse agrarische sector waren jarenlang het leidend toekomstbeeld: er moeten immers 10 miljard monden worden gevoed in 2050. Het tijdsbeeld is echter radicaal veranderd en een deel van de sector wordt in haar voortbestaan bedreigd. In de discussies over perspectief gaat het vooral over beleid en technologische innovaties. Wij vinden dat er te weinig aandacht is voor de ondernemende kracht van agrarische families.