‘Bouw geen grote kerncentrales, maar kleine modulaire reactoren’

Afvalprobleem

Is kernenergie betaalbaar wanneer subsidiestromen die richting uit zouden gaan? En is het afvalprobleem slechts tijdelijk tot wanneer in de toekomst andere vormen van kernenergie ontstaan, zonder afval dat langdurig en veilig moet worden opgeborgen? Het antwoord zou best eens positief kunnen zijn en daarmee kan de periode dat we kernenergie aan kernafval moeten koppelen weleens kort blijken.

Niet meer dan opwekker van warmte

Een kerncentrale is feitelijk niet meer dan een opwekker van warmte, die in de plaats kan komen voor een opwekker van warmte via een brandstof als gas, biomassa of kolen. Door die te plaatsen bij de bestaande centrales zijn de huidige meestal vervuilende warmtebronnen op basis van gas, kolen en olie niet meer nodig. Zowel de elektriciteits- infrastructuur als de feitelijke opwekkers van elektriciteit zijn er al, hetgeen een enorme kosten- en tijdsbesparing (beperkt locatieonderzoek, gebruik van het bestaande elektriciteitsnet en aggregaten met gebouwen) oplevert. Ik heb het dan over de zogenaamde SMR, de Small Modulair Reactor, ofwel kleine modulaire reactor. In Rusland is die al gebouwd, in China in aanbouw. In andere Europese, Amerikaanse en Afrikaanse landen zijn er plannen voor. Het is dus een veelbelovende innovatie. Die moet daarom in ons land ook opgepakt worden, willen we snel van niet-groene en ruimtevretende, onstabiele energiebronnen afkomen!