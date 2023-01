Lezerswensen voor 2023: Vrede, ‘dat ik nog eten kan kopen' en graag een driewieler

Lezersreacties Lezers over uit huis zetten vuur­werk-gezinnen: ‘Ze brengen hele buurt in gevaar’

Als mensen betrapt worden met kilo's illegaal vuurwerk in hun woonhuis, zouden ze uit hun woning gezet moeten worden. Honderden lezers delen die mening, zo blijkt uit reacties op de stelling over dit onderwerp: ‘Zulke bewoners brengen niet alleen zichzelf, maar alle buurtgenoten in gevaar’.

21 december