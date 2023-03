‘Bruggetje berust op onzinredenering’

OPINIE Open brief aan Statenle­den Overijssel: ‘Maak einde aan ellende door kanaaldra­ma’

Volgens Henk Groot Wassink, voorzitter van Plaatselijk Belang Daarlerveen, is het stille verdriet in zijn dorp groot. ‘Mensen hebben een wanhopig gevoel als het om het herstel van de schades gaat, ontstaan door het werk aan het kanaal Almelo-De Haandrik. Hij roept in een open brief de Statenleden van Overijssel op zich‘keihard voor herstel van de schade in te zetten’.