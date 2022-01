Burgemeester, kijk maar wat je met het snoepje doet

De knipoog van Rutte ontbrak er nog aan, tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag. We hadden toen allemaal al gehoord hoe de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid haar begrip volmondig had geuit voor de onmacht van ondernemers. Maar, voegde ze snel toe, de burgemeesters gaan over de handhaving. Het was de bloedworst die in een arena vol hongerige honden werd gegooid, het was het snoepje voor kinderen die maanden niet hebben mogen snoepen, het was even de andere kant op kijken als je weet dat je kinderen dat snoepje willen pakken.