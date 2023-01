‘Burgerlijke ongehoorzaamheid werkt, dus we gaan door’

Lezers over stinkende megastal­len: ‘Dit heeft niks te maken met het traditione­le boerenbe­drijf’

Is stank iets wat erbij hoort op het platteland, of gaat de belasting door megastallen op de leefomgeving en het milieu te ver? Lezers raken het er niet over eens getuige de reacties onder ons artikel over Theo en Roy, die een rechtszaak aanspanden tegen een buurman met vijf varkensstallen.

8 januari