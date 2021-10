Buurman bijt zich vast in zijn wens: hij wil weer een hond. ‘De onderhandelingen gaan even duren’

VIDEO & POLL Amsterdam­mer Jan (62) woont opperbest in Oost-Nederland: ‘Ik waan me in sprookjes­land’

30 september Huizenkopers uit de Randstad zoeken steeds vaker hun heil in Oost-Nederland. Bijvoorbeeld om de drukte te ontvluchten of om een groter huis te kunnen kopen voor een lagere prijs. Zo ook voormalig Amsterdammer Jan Hovers (62), die sinds een jaar in Gorssel woont. Gorsselaars hebben gemengde gevoelens over de trek van Randstedelingen naar hun dorp.