CARTOON | Dirkjan van dinsdag 18 augustus

opinie Corona schuurt nog wel even

13 augustus Corona wordt politiek. Dit is onwenselijk en tegelijk onvermijdelijk. Het is onwenselijk dat het politieke debat over het coronabeleid in het teken komt te staan van de verkiezingen van begin volgend jaar. En het is onvermijdelijk dat politici hun achterban proberen te plezieren. Want zij weten dat bij velen de emotie regeert, niet het besef dat je nooit moet stemmen op iemand die een slaatje probeert te slaan uit de corona-ellende.