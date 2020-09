CARTOON | Dirkjan van dinsdag 8 september

opinie Kaag heeft geen scherp profiel

6 september Sigrid Kaag is de lijsttrekker van D66. Dat verbaast niemand, want Kaag had geen serieuze tegenstanders. Dus werd zij zaterdag op het schild gehesen. Daar bleef zij zichzelf. Verwacht geen grote woorden. Kaag is wars van populisme. Zij zal niet regeren met de PVV of Forum voor Democratie. En verder, wat is de kracht van deze vrouw?