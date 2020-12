CARTOON | Dirkjan van donderdag 17 december

Mondkapje op of anders gaat de winkel op slot, weigeraar Gerjo in dubio na brief van gemeente Oldebroek

10 december Als Gerjo Pereira van de kringloopwinkel in Wezep nog langer weigert om een mondkapje op te zetten in zijn zaak, dan gaat de boel op slot met een zegel erop. Dat staat in een brief van de gemeente Oldebroek die hij persoonlijk overhandigd kreeg.