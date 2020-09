CARTOON | Dirkjan van donderdag 17 september

video Mbo-jaar start in Zwolle met premier Rutte: zorg over gebrek aan stages en studiever­tra­ging

10 september Een tekort van meer dan 20.000 stageplaatsen, beperkte praktijklessen en grote kans op studievertraging. Het mbo is wel eens onder een beter gesternte aan het schooljaar begonnen dan in deze coronatijd. Toch had premier Rutte tijdens de aftrap van het collegejaar in Zwolle een positieve boodschap: ,,De coronatijd heeft jullie zichtbaar gemaakt.”