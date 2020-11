CARTOON | Dirkjan van donderdag 19 november

Initiatief Eigen risico vergoed voor zorgmede­wer­ker met zware corona

17 november Een ledencollectief van mensen in de zorg, IZZ, gaat aangesloten zorgmedewerkers het verplichte eigen risico vergoeden als zij door corona in het ziekenhuis belanden. Het idee: zorgpersoneel extra steun en waardering bieden in coronatijd.