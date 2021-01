CARTOON | Dirkjan van donderdag 28 januari

column Handjeklap om de avondklok

22 januari Koehandel. Handjeklap. Armpje drukken. Ergens daar in de buurt. We leven in de grootste sociale crisis van na de oorlog - die van ‘40 - ‘45 - en in het Kamerdebat over de invoering van de avondklok gaat het om wie het verst kan pissen - excusez le mot.