CARTOON | Dirkjan van maandag 12 oktober

Jouw mening Stelling | Hoe kijk jij naar strengere corona-maatrege­len vanaf morgen?

10:42 Strengere maatregelen tegen corona lijken onvermijdelijk, nu na de vorige ingreep van de overheid geen sprake is van een neerwaartse spiraal. In tegendeel, het aantal meldingen liep fors op. Zo noteerde de GGD in Noord- en Oost-Gelderland afgelopen weekend 397 nieuwe besmettingen en IJsselland 239. In Flevoland werden 209 inwoners positief getest op corona.