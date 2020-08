CARTOON | Dirkjan van maandag 17 augustus

Airbnb klaagt voor het eerst gast aan om illegaal feest na schietpar­tij met drie gewonden

13 augustus Airbnb wil een gebruiker van het platform aanklagen die een illegaal feest gaf in een gehuurd pand in de Amerikaanse stad Sacramento. Dat meldt zakentijdschrift Forbes. Bij het feest raakten drie mensen gewond tijdens een schietpartij. Het is de eerste keer dat Airbnb naar de rechter stapt omdat een gebruiker zonder toestemming een huisfeest gaf.