CARTOON | Dirkjan van maandag 7 december

9 vragen PEILING | Vuurwerk­ver­bod: En... is het nu stil in jouw wijk?

12:43 Mede door het vuurwerkverbod zou het nu veel stiller moeten zijn in de wijken in onze regio. Van verschillende kanten bereiken signalen de redactie dat dat helemaal niet het geval is. Integendeel, volgens de melders zou er zelfs sprake zijn van een grotere overlast in aanloop naar de jaarwisseling.