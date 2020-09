CARTOON | Dirkjan van vrijdag 18 september

Jouw mening Er is genoeg gewaar­schuwd, Rutte en de Jonge moeten nu maar eens met echte maatrege­len komen

11:19 Houd anderhalve meter afstand, bij klachten blijf je thuis, was je handen en hoest en nies in je elleboog. Het was bij de laatste persconferenties steevast de boodschap van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Ook Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland hief gisteren weer een waarschuwende vinger. Ondanks dat er tijdens de laatste persconferentie wel wat dringende adviezen werden gegeven, blijven zware maatregelen uit. Ondertussen stijgt het aantal coronabesmettingen met de dag fors. Is het genoeg geweest en moet er zwaarder ingegrepen worden of niet?