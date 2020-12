CARTOON | Dirkjan

Wiskundige Martin heeft het uitgere­kend, zó vier je kerst het veiligst

8 december Mogen we samen kerst vieren? Het is dé vraag waar heel Nederland dinsdagavond tijdens de persconferentie antwoord op hoopt te krijgen. Wiskundige Martin Bootsma (42) uit Bunnik werkt al maanden met een team aan een exit-strategie uit de coronacrisis. ,,We hebben cijfermatig te weinig ruimte gecreëerd om ‘gewoon’ kerst te vieren.”