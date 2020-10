CARTOON | Dirkjan

column Het zwerfkapje is de junkie­spuit van deze tijd

21 oktober Bij een wandeling zagen we op een straathoek - eigenlijk weghoek, maar dat is weer zo’n gat in de taal - bij de begraafplaats een mondkapje liggen. Op de rijweg. Niet zoals blikjes, condooms en flesjes. Die slingeren in het struweel en liggen te niet vergaan tegen slootkanten.