CARTOON | Dirkjan

Hier gaan de kinderen allemaal gewoon wél naar school: ‘Dit is fijner, in de eigen klas, bij de eigen juf’

8 januari Terwijl de meeste kinderen in Nederland opnieuw onderwijs aan de keukentafel volgen, gaan in Arnhem nagenoeg alle leerlingen van Het Mozaïek wel naar school. Het grootste deel van de ruim 250 leerlingen komt in aanmerking voor noodopvang. De school besloot daarom over te gaan op onderwijs voor alle kinderen.