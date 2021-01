CARTOON | Dirkjan

Deze huisarts gruwt van ‘gedwongen’ inenting tegen corona

8 januari Jan Vingerhoets (60) zit er verbouwereerd bij. Vlak voor de jaarwisseling uitte de huisarts in Bergen op Zoom via een post op LinkedIn zijn gewetensbezwaren en twijfels over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting.