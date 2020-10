CARTOON | Dirkjan

reconstructie Boeings 747 op Twente Airport lijken ineens op gevangen vogels

9:13 ENSCHEDE - Niet alleen voor spotters, maar ook voor veel automobilisten, fietsers en wandelaars is het een prachtig gezicht: die imposante Boeings 747 die midden in de Twentse natuur aan de Vliegveldweg opduiken. Zes van deze Queens of the sky staan er achter het hek. Gevangen, blijkt nu.