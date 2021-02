CARTOON | Dirkjan

Vluchtelin­gen sturen brandbrief over opvang in Apeldoorn: koud, benauwd en vies

20 februari Op winterse dagen is het koud omdat de verwarming het niet trekt, op andere momenten juist benauwd omdat ramen niet open kunnen. De wc is vies, het bestaan geestdodend. Zo’n 200 bewoners van de tijdelijke asielopvang in Apeldoorn hebben een brandbrief geschreven. Vluchtelingenwerk onderschrijft hun klachten: de opvang is ‘nauwelijks geschikt voor bewoning’.