CARTOON | Dirkjan

OPINIE Vang de toestroom uit de Randstad ook in de dorpen op

28 januari In de Randstad zijn de huizenprijzen torenhoog, dus lokt het platteland. In gebieden waar jarenlang krimp is voorspeld, is geen woning meer te krijgen. De regio moet daar slim op inspelen, vindt geograaf Aant Jelle Soepboer. Door niet alleen in steden zoals Zwolle te bouwen, maar óók in de dorpen.