CARTOON | Dirkjan

Ministerraadnotulen VN en Dutchbat hadden volgens minister meer kunnen doen om val Srebrenica te voorkomen

8:23 Dutchbat had volgens toenmalig Defensieminister Voorhoeve meer kunnen doen om de val van Srebrenica te voorkomen, blijkt uit vrijgegeven ministerraadnotulen uit 1995. Ook wist Defensie kort na de val al van de genocideplannen van de Bosnische Serviërs via twee hooggeplaatste Nederlandse ooggetuigen, die in allerijl werden teruggehaald en een spreekverbod kregen.