CARTOON | Dirkjan

Zwartewa­ter­land investeert volop in toerisme: ‘Zwartsluis moet hét watersport­cen­trum van Overijssel worden’

14:18 Wie over een aantal jaren door de kernen in de gemeente Zwartewaterland wandelt of fietst, moet het opvallen dat er enorm is geïnvesteerd in de toeristische sector. Want een flink deel van het voor de leefbaarheidsplannen beschikbare geld, ruim 1,6 miljoen euro, is bestemd voor de toeristische sector.