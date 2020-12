CARTOON | Dirkjan

Frank in quarantaine Een ode aan de buurtwin­kel: altijd een gezellig babbeltje en extra service

19 december Frank Poorthuis deed deze week in zijn rubriek Frank in quarantaine een nieuwe oproep: hebben jullie favoriete buurtwinkels? Ze heten Wout, Cora, Ahmed, Harry en Annet. Ze staan voor dag en dauw op, maar er is altijd een glimlach als je binnenkomt en een gezellig praatje. Vooral hebben ze de beste spullen, de lekkerste recepten en de beste aanbevelingen. We houden van onze kleine winkeliers en hopen dat ze de lockdowns overleven. Dat blijkt wel uit uw liefdevolle verhalen. Een kleine keuze.