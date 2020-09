CARTOON | Toos & Henk van dinsdag 1 september

column Hoe verloopt een curve aan emoties eigenlijk?

31 augustus Tijdens een van de dagelijkse vergaderingen met collega’s ging het vorige week even over het gegeven dat het virus nu ongeveer een half jaar onder ons is, althans dat we de nare effecten ervan voelen. Hoe kijk je terug op die periode, en wat mij dan weer interesseert: weet je nog ongeveer wat je voelde en dacht in al die opeenvolgende weken? Voelde je je begin april anders dan eind mei? Hoe verloopt zo’n curve aan emoties eigenlijk?