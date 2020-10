CARTOON | Toos & Henk van dinsdag 13 oktober

jouw mening Stelling | Iedereen zou de corona-app verplicht moeten installe­ren nu de besmettin­gen zo snel oplopen

7 oktober Het heeft even geduurd, maar vanaf zaterdag is de langverwachte corona-app te gebruiken. CoronaMelder is vrijwillig te gebruiken, maar is dat wel verstandig nu het aantal besmettingen zo snel oploopt?