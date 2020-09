CARTOON | Toos & Henk van dinsdag 29 september

Diederik Gommers: Famke Louise heeft me aan het denken gezet, angst zaaien werkt niet

28 september ‘Natuurlijk maken we ons zorgen, maar we moeten geen angst zaaien!’ Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) doet vandaag een poging meer uitleg te geven over corona, om zo de Nederlanders achter het beleid te krijgen. ,,Van bang maken en nog meer maatregelen nemen, zetten de mensen alleen maar de hakken harder in het zand”, legt hij uit aan ad.nl.