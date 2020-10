CARTOON | Toos & Henk van dinsdag 6 oktober

Werkgever moet roken bespreek­baar maken: ‘Pak het probleem bij de wortel aan’

1 oktober Roken op de werkvloer, het is een onderwerp waar maar weinig leidinggevenden en werknemers zich aan durven wagen. Rokers schamen zich voor hun verslaving. En werkgevers weten niet hoe ze hun zorgen moeten uiten. Zorg van de Zaak pleit in het kader van Stoptober voor meer gesprekken over roken op de werkvloer.