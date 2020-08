CARTOON | Toos & Henk van donderdag 20 augustus

Dit strandje in Kampen kostte 10.000 euro, maar bezoekers komen er nauwelijks: ‘Duidelijk mis­lukt’

15 augustus Het strand bij de IJssel of het strand in het Kamper stadspark? Die keuze hebben jongeren als het gaat om recreatie in coronatijd en ten tijde van een hittegolf. Het strand in het stadspark staat sinds de opening bekend als de ‘Park Lounge’, het strandje aan de IJssel heet sinds kort de ‘Playa del Kampen’.