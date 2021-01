CARTOON | Toos & Henk van donderdag 28 januari

Dronken automobi­lis­ten in België ontvangen sleutelhan­ger met naam doodgere­den kind

21 januari Automobilisten die komend weekend in België bij alcoholcontroles worden betrapt, krijgen een sleutelhanger met de naam van een in het verkeer overleden kind. De angstaanjagende campagne wordt uitgevoerd door de politie en is een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen, met steun van het verkeersinstituut Vias.