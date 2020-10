CARTOON | Toos & Henk van maandag 12 oktober

Jouw mening Stelling | Elke 18-jarige moet 10.000 euro krijgen

8 oktober GroenLinks wil dat iedereen op z'n achttiende verjaardag 10.000 euro krijgt. Met het geld kunnen jongeren bijvoorbeeld hun studie betalen of een bedrijf starten. Het plan, dat in totaal 22 miljard euro kost, moet via de belasting, betaald worden door miljonairs. Een goed idee?