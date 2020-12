CARTOON | Toos & Henk van maandag 7 december

Forum knikkert Overijs­sels Statenlid Johan Almekin­ders uit partij na zijn kritiek op ‘onrechtma­tig’ referendum over ‘instabiele’ Baudet

3 december Johan Almekinders, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Overijsselse Staten, is door het landelijke bestuur uit de partij gegooid. De Twent, die juist vindt dat FvD-oprichter Thierry Baudet weg moet, kreeg tot zijn verbazing woensdagavond plotseling een mailtje dat zijn lidmaatschap was opgezegd.