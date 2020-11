CARTOON | Toos & Henk van maandag 9 november

Column Markt­plaats-ergernis: ‘Voor tien euro haal ik het nu op’

8 november Het was voor mij alweer een tijdje geleden dat ik iets op Marktplaats.nl had gezet om te verkopen. Wat ik me vooral herinnerde van de vorige keren: veel gedoe en rare dialogen met potentiële kopers. „Voor 10 euro haal ik het nu op.” „Oké, ik ben vanmiddag thuis.” „Nee, dan laat maar.” Moeilijk doen over één euro en lui die gewoon niet komen opdagen. Of, ook mega-irritant, mensen die willen dat je nog zeven extra foto’s van de binnenkant, buitenkant en zijkant plus de afmetingen stuurt... van een f*&^cking PUZZEL van 3 euro. Niet voor niets heeft de Facebookpagina Marktplaats Gekkies meer dan 62.000 volgers (echt eens op kijken trouwens, lachen).