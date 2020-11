CARTOON | Toos & Henk van vrijdag 13 november

column Saskia Noort Hoe leggen we dit uit? Optreden voor negen man is verboden, maar vliegen naar Curaçao mag wel

7 november Saskia Noort schrijft wekelijks over nieuws dat haar raakt. De schrijfster komt op voor de talentvolle jeugd in de cultuursector. ,,Gaat iemand hen ooit ontdekken, een kans geven of laten we de kunstlichting 2020 gewoon lekker verrekken?’’