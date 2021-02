CARTOON | Toos & Henk van vrijdag 19 februari

column Dat Rutte straks de verkiezin­gen wint, komt ook doordat de andere flank geen verhaal heeft

18 februari Gisteren over een maand mogen we stemmen en zo weten we vandaag over een maand dat er maar bar weinig is veranderd in de zetelverdeling, zeker gezien het feit dat er het nodige aan de hand is geweest. Eb en vloed, donder en bliksem, toeslagenschandaal en virus: aan het dorre politieke landschap heeft het weinig veranderd.