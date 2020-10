CARTOON | Toos & Henk van woensdag 14 oktober

Winkeldie­ven in de regio krijgen ‘brandmerk’ van onderne­mers: ‘We beschermen elkaar’

13 oktober Kampen heeft het. Zutphen, Zwolle, Enschede en Wageningen volgen. Winkeliers delen, via een database, informatie over winkeldieven. De ondernemers leggen daarbij gezamenlijk sancties op. De dief die meermaals op heterdaad betrapt wordt, krijgt een zogenoemde ‘zwarte kaart’. Hij is bij geen enkele winkel nog welkom. ,,Winkeldiefstal kan er 40 procent mee afnemen.’’