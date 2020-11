CARTOON | Toos & Henk van zaterdag 14 november

interview & poll SGP-kop­stuk Chris Stoffer uit Elspeet blij dat doodstraf ‘terug’ is, ‘maar moet uiterste middel kunnen zijn’

13 november Chris Stoffer stoomt door naar plek twee op de lijst bij de komende verkiezingen. De politicus uit Elspeet zit in het SGP-kamp dat de doodstraf terug wil in het partijprogramma. ,,Bij bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn had de rechter de mogelijkheid moeten hebben.”