CARTOON | Toos & Henk van zaterdag 29 augustus

UPDATE Na tientallen jaren discussië­ren lonkt een aanpak van de N35: ‘Ik ben voorzich­tig optimis­tisch’

26 augustus Na jarenlang discussiëren komt er duidelijkheid over de N35. In november moet een definitief besluit vallen over de aanpak van de rijksweg tussen Wijthmen en Nijverdal. Dat zegt gedeputeerde Bert Boerman na een gesprek met Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Tweede Kamerlid Wytske Postma (CDA) hoopt dat de minister ‘serieus aan de slag gaat’.